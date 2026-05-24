«Слухайте, це не моя робота»: Усик відмовився говорити про спірну зупинку бою з Верховеном

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик висловився про непросту перемогу над Ріко Верховеном у Гізі.

Український боксер заявив, що не обговорюватиме спірне рішення рефері зупинити бій в 11-му раунді.

«Я про це не думаю. Багато людей каже: «Гей, це було рано». Слухайте, це не моя робота. Моя робота — бокс.

Реклама

Нічия на суддівських записках? Я не думав про це. У нас є результат — це перемога. Це був важкий бій. Ріко — хороший боєць, він добре підготувався. Усе добре, у нас є перемога, ми продовжуємо тренуватися і працювати", — сказав Усик в інтерв'ю Boxing King Media.

Українець додав, що визначиться з наступним суперником після відпочинку.

«Хто мене цікавить із суперників? Я про це не думаю. Я хочу повернутися додому, відпочити, зробити домашнє завдання, і якщо Туркі організовує бій, то я готовий», — сказав Усик.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді й захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Верховен не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом в 11-му раунді.

Раніше зірковий боксер Канело Альварес висловився про спірну зупинку бою Усик — Верховен.