Хто переможе в бою Усик — Верховен: котирування букмекерів
Усик і Верховен (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
У суботу, 23 травня, в Єгипті пройде поєдинок за звання чемпіона світу в суперважкій вазі.
На ринг вийдуть — один із найкращих боксерів за всю історію, колишній абсолютний чемпіон у двох категоріях 39-річний Олександр Усик і 37-річний Ріко Верховен, який вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. NV веде онлайн-трансляцію бою Усик — Верховен.
Бій Олександр Усик — Ріко Верховен пройде за правилами боксу і носитиме офіційний статус. На кону стоятиме чемпіонський пояс за версією WBC.
Букмекери вже виставили коефіцієнти на поєдинок Усик — Верховен. Явним фаворитом вважається український боксер. Котирування на перемогу Усика — 1.029, на перемогу Верховена — 10.25. Тобто, шанси на те, що Ріко Верховен піде з рингу чемпіоном світу з боксу менші за 3%.
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Коефіцієнти на результат бою:
- перемога Усика нокаутом — 1.25
- перемога Усика за очками — 4.75
- нічия — 29.00
- перемога Верховена нокаутом — 15.00
- перемога Верховена за очками — 29.00
Стало вже відомо, хто в Україні транслюватиме поєдинок Олександр Усик — Ріко Верховен.
Раніше ми писали про дитинство Верховена — його батько був суворим каратистом, а мати — наркозалежною. Крім спортивної кар'єри, у Верховена є акторський досвід — він знявся в кількох фільмах у Голлівуді.
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