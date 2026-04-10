«Більше схоже на жарт». Промоутер Красюк назвав головну мотивацію Усика на бій із легендою кікбоксингу

Олександр Красюк, колишній промоутер чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО), прокоментував бій свого колишнього клієнта проти кікбоксера Ріко Верховена.

За словами промоутера, цей поєдинок вигідний для українця з фінансової точки зору.

«Це, напевно, прозвучить дивно, але якби я був там, цей бій, найімовірніше, не відбувся б. Ну, це більше схоже на жарт.

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Але, з іншого боку, я розумію Усика і розумію це рішення, тому що у нього не так багато варіантів, з огляду на рівень, на якому він перебуває. Він абсолютний чемпіон, і він має право насолоджуватися своєю кар'єрою, борючись із кікбоксером. Якщо це має сенс із фінансового погляду, то чому б і ні?".

Красюк розповів, що Усик не проводив би з Верховеном, якби він залишався промоутером.

«Якби я все ще був із ним і він би мене слухав, він би пішов на пенсію після другого бою з Тайсоном Ф’юрі.

Він досяг усього можливого. Він заробив стільки грошей, про які міг тільки мріяти, або навіть більше. Він національний герой на батьківщині. Він визнана зірка в усьому світі - не просто зірка боксу, а зірка спорту. Що йому ще доводити? На мій погляд — нічого.

Йому просто варто було зробити цей крок, прийняти остаточне рішення закінчити з боксом і перейти до нової фази своєї кар'єри і життя", — сказав Красюк для talkSPORT Boxing.

Нагадаємо, бій за пояс WBC між Усиком і Верховеном заплановано на 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет).

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Ріко дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Зазначимо, що Верховен зухвало пригрозив українському чемпіону перед боєм.