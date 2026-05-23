«Він втратить усе»: колишній промоутер Усика зробив прогноз на бій із Верховеном

Олександр Красюк, колишній промоутер чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика, поділився очікуваннями від поєдинку українця з Ріко Верховеном.

На думку Красюка, Усик є беззаперечним фаворитом протистояння, проте завжди існує можливість сенсації.

«У 100 поєдинках із 100 Усик має виграти. Однак, звичайно ж, завжди є місце Божому провидінню. Тим паче, що Ріко — це «найхарактерніший» суперник Усика за останні 10 років.

Реклама

Усик переважає Ріко у технічних якостях, боксерському досвіді, боксерському IQ. Але Верховен теж має свої переваги: зріст, чисту ефективну масу, силу удару. Він ніяк не поступається Усику у характері, бойовому досвіді.

Найголовніша перевага Ріко — це тотальна відсутність психологічного тиску. Бо якщо він програє - він програв найвеличнішому із боксерів, заробив грошей, став більш відомим. Однак, якщо програє Усик — він втратить усе. Єдиною втіхою буде гонорар, якщо гроші ще можуть його втішити", — цитує Красюка Sport.ua.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі. Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.