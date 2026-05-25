«Усику потрібно зупинитися». Промоутер закликав українця завершити кар'єру

Колишній промоутер українця вкотре порадив Усику завершити професійну кар'єру боксера.

«Якби я був тим, хто дає йому поради, його наступними суперниками мали б стати його дружина Катерина, донька Марія, донька Ліза, його сини — його сім'я. Йому потрібно займатися сім'єю, можливо, своїми діловими питаннями. Ось про що він має дбати зараз.

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Йому потрібно зупинитися. Краще піти на годину раніше, ніж на дві хвилини пізніше. На жаль, це правда. І це стосується не тільки боксу — це стосується всього. Вас, мене, кожного з нас", — заявив Красюк в інтерв'ю Boxing King Media.

Олександр додав, що неможливо заробити всі гроші світу і здобути перемогу над усіма суперниками.

«Неможливо заробити всі гроші світу. Неможливо перемогти всіх бійців світу. Але це рішення потрібно прийняти. І для такого чоловіка, як Усик — який перебуває на піку, на вершині, який досі непереможений — піти зараз дуже складно».

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Також Верховен подав офіційний протест на результат бою.

Повідомлялося, що тренер і менеджер залишили команду Олександра Усика.