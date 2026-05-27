«Буде легка робота». Красюк зробив сміливий прогноз на реванш Усика і Верховена

Олександр Красюк, колишній промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBC і IBF у надважкій вазі Олександра Усика, висловився про потенційний другий поєдинок із Ріко Верховеном.

Промоутер вважає, що українець без проблем переможе нідерландського кікбоксера в реванші, адже знатиме всі сильні сторони Ріко.

«Якщо ми прийдемо до реваншу з Верховеном, то я вважаю, що цього разу це буде легка робота для Олександра, тому що карти буде розкрито, у поєдинку не буде жодних загадок.

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Якщо говорити про Ітауму, то Мозес усе ще занадто молодий. Можливо, одного року буде для нього достатньо.

Але я дотримуюся думки, про яку говорю ще після другого бою Усика проти Тайсона Ф’юрі: краще піти на годину раніше, ніж на хвилину пізніше. Як друг, як людина, яка була поруч із ним протягом 12 років його кар'єри, я бажаю йому, щоб його на віки пам’ятали як найкращого. Тому його повинні пам’ятати за його досягнення, а не за те, як він пішов", — сказав Красюк для talkSPORT Boxing.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом за одну секунду до кінця 11-го раунду і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Повідомлялося, що Усик дізнався своє місце в рейтингу найкращих суперважковаговиків після перемоги над Верховеном.