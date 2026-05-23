«Усик зробить йому боляче». Український боксер розкритикував бій Олександра проти Верховена

У суботу, 23 травня, Олександр Усик зійдеться на рингу проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі .

Бій відбудеться у Гізі біля пірамід. За добу до поєдинку відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі — 105,8 кг, а Верховен виявився значно важчим за українця — 117,3 кг.

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У розмові з журналістом NV український боєць Максим Продан спрогнозував легку перемогу Олександра. Він також висловив невдоволення через те, що кікбоксер отримав шанс на бій з колишнім абсолютом, а боксери, які роками чекають цієї миті, — ні.

«Усик б'ється із зіркою кікбоксингу, і я очікую, що Саша зробить йому боляче — як фізично, так і ментально, щоб той більше не стрибав на боксерів такого рівня, як Саша, і знав, що бокс — головний вид спорту. Мені цей бій взагалі нецікавий. Я знаю, що Саша його поб'є, і досить добре. Який бокс Верховен може запропонувати, якщо він взагалі не боксер? Він просто буде приймати всі удари на себе.

Головне, щоб Усик нормально оцінив суперника, бо недооцінювати не можна. А проблем не має бути. Тільки якщо Саня сам собі їх не зробить.

Мене шокувало, що вони проводять цей бій. Є люди, які по 10−20 років чекають свого шансу, а тут — бац, і бій Верховена проти Усика. Гадаю, не дуже добре так робити.

Вага Усика найбільша в кар'єрі? Поїв, мабуть, добре. Думаю, все у нього буде добре: і ноги, і руки — просто на масі.

Прогнозую, що Усик переможе нокаутом до п’ятого раунду", — сказав Продан.

Раніше Юрій Нужненко спрогнозував нищівну поразку Верховену від Усика.