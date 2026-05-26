«Усик постарів». Легендарний тренер розповів, що здивувало його в бою українця з Верховеном

Американський тренер заявив, що українець постарів, що стало помітно з його руху в рингу.

«Не думаю, що Усик чекав цього моменту. Думаю, Усик постарів, і це трохи помітно. Вважаю, потрібно віддати належне Ріко. Він зробив набагато більше, ніж будь-хто з нас очікував, і, по-моєму, бій був зупинений трохи передчасно. Я вважаю, Усик би здобув перемогу, але це повинно було статися в наступному раунді, тому що цей раунд уже закінчився».

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Скотт вважає, що рефері не повинен був зупиняти бій наприкінці 11-го раунду.

«Ні, вони зупинили бій рано, тут нема чого докладно пояснювати. Капа випала. Це було наприкінці раунду. Він стояв на ногах. Що стосується здоров’я, я не знаю, як почувався Ріко, але мені здавалося, що якби він повернувся у свій кут, відпочив, то, можливо, зміг би відновитися, вийти на ринг і закінчити бій.

Але цього не сталося. Бій зупинили передчасно. Але це не означає, що Усик би його не нокаутував. Він міг би зробити це і через 2 хвилини".

Малік зізнався, що його здивував виступ Верховена.

«Ріко зробив більше, ніж я очікував від такого великого хлопця. Він не намагався подружитися з Усиком у клінчі. Він тиснув на нього всією своєю вагою. Працював вільною рукою, бив його хорошими прямими ударами справа. Він зробив усе, що міг. Йому є чим пишатися.

І Пітер Ф’юрі теж виконав неймовірну роботу. У якийсь момент бою я подумав, що Пітер Ф’юрі ось-ось знову здобуде перемогу. Те ж саме він зробив тоді, коли Тайсон Ф’юрі переміг багаторічного чемпіона Володимира Кличка. Уявіть, якби Пітер Ф’юрі з цим хлопцем переміг Усика. Це було б історичною подією для Пітера Ф’юрі", — сказав Скотт для Ring Magazine.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Верховен подав офіційний протест на результат бою. Також у команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

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Повідомлялося, що тренер і менеджер залишили команду Олександра Усика.