Поєдинок за звання чемпіона світу за версією WBC відбудеться 23 травня у Єгипті.

NV веде онлайн-трансляцію бою Усик — Верховен.

Ми вже писали, хто буде транслювати поєдинок Усик — Верховен в Україні. Але вболівальники також мають змогу дивитися вечір боксу і за кордоном.

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Медіасервіс MEGOGO отримав права від DAZN на показ бою між Олександром Усиком та Ріко Верховеном у Польщі та Чехії у форматі разового платного доступу (pay-per-view).

У межах угоди MEGOGO забезпечить трансляцію події на обох ринках разом із повним андеркардом. У Польщі та Чехії бій буде доступний з українським коментуванням.

Трансляція поєдинку буде доступна в застосунку MEGOGO на Smart TV, мобільних пристроях і web-платформі.

Вартість перегляду залежить від ринку:

Польща — 79,99 PLN

Чехія — 461 CZK

У Польщі та Чехії трансляції розпочнуться о 18:00 за місцевим часом і включатимуть всі попередні бої та головний поєдинок вечора. Українське коментування забезпечать Сергій Лук’яненко та Дмитро Аветисян.

Раніше букмекери назвали фаворита бою Усик — Верховен. Ми також писали, за що будуть битися Усик і Верховен у Гізі.