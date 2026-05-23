«Це зробив Бог і ангели»: Усик відповів на запитання, хто побудував піраміди

23 травня відбудеться поєдинок Олександра Усика і Ріко Верховена на тлі єгипетських пірамід у Гізі.

Перед боєм Усика запитали, хто, на його думку, побудував ці піраміди. Український боксер відповів, що вважає їх творінням рук Божих.

«Я думаю, це зробив Бог, а не прибульці. Я не вірю в прибульців. Люди — ось хто насправді прибульці, розумієш.

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Я думаю, це збудував Бог, ангели… Люди не змогли би це побудувати. А для Бога — це як пальцями клацнути", — сказав Усик в інтерв'ю Boxing King Media.

Науковці вважають, що єгипетські піраміди звели приблизно 4,5 тисячі років тому за часів фараонів Стародавнього Єгипту. Найвідоміші піраміди в Гізі були побудовані у XXVI-XXV століттях до нашої ери як гробниці для фараонів Хеопса, Хефрена та Мікеріна. Археологи переконані, що споруди звели тисячі робітників, а не раби чи «надприродні сили».

Нагадаємо, у поєдинку Усик — Верховен на кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі. Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.