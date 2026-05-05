Ріко Верховен поділився думками щодо майбутнього бою з чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24−0, 15 КО).

Нідерландський кікбоксер опублікував пост на своїй сторінці в Instagram, в якому показав свої найкращі удари в кар'єрі.

«Я витратив роки, ставлячи себе в незручні умови, випробовуючи себе і зростаючи завдяки цьому. Саме так мені вдавалося залишатися на вершині понад десятиліття.

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Це не було випадковістю — це було побудовано. Абсолютний проти абсолютного на такій сцені - таке побачиш нечасто.

Озираючись на свій шлях, ви знаєте: я не відступаю, коли з’являються такі моменти. Я виходжу вперед. Я довіряю тому, що будував роками, і знаю, що приношу із собою. Я виходжу, щоб зробити це вирішальним. Дякую всім, хто був зі мною протягом усього цього шляху".

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Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті. Також Усик і Верховен провели першу битву поглядів.