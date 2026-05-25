«Залишилося взяти останній скальп». Гвоздик обрав двох суперників для Усика після перемоги над Верховеном

25 травня, 10:20
Олександр Усик переміг Ріко Верховена (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Олександр Усик переміг Ріко Верховена (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився своєю думкою щодо майбутнього володаря титулів WBA, WBC та IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика.

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Український боксер вважає, що співвітчизнику потрібно битися проти Деонтея Вайлдера та Агіта Кабаєла після своєї перемоги над Ріко Верховеном.

«Перший — це Вайлдер. Ф’юрі, Джошуа і Вайлдер — свого часу була грізна трійка, тож Саші треба покласти останній скальп у свою колекцію — це було б круто!

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Ну і другим суперником назву Агіта Кабаєла. Мені здається, Усик все-таки боксуватиме з німцем", — сказав Гвоздик сайту Sport-express.ua.

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Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Також Верховен подав офіційний протест на результат бою.

Раніше Гвоздик розповів, чому нідерландець створив стільки проблем українцю.

Повідомлялося, що тренер і менеджер залишили команду Олександра Усика.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик Ріко Верховен Олександр Гвоздик

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