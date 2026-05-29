«Ідеальний момент». Усик розповів, чим займається після перемоги над Верховеном

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик присвятив час родині.

23 травня українець переміг легендарного кікбоксера Ріко Верховена в 11-му раунді — спершу відправив його в нокдаун, а згодом успішно пішов на добивання, захистивши титул за версією WBC.

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У своєму Telegram-каналі Усик написав, що зараз ідеальний момент бути поруч із родиною та провести час із дружиною.

«Зараз ідеальний момент трохи сповільнитися, побути ближче до своєї родини та нарешті провести час зі своєю коханою дружиною, за якою я так сильно скучив», — написав Усик.

Цікаво, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Ріко подав офіційний протест на результат бою. Також у команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

Ми писали, що колишній чемпіон світу розповів, з ким Усик має провести наступний бій. Також Олександру порадили змінити тренера після бою з Верховеном.

Раніше кікбоксер назвав головну помилку рефері під час бою з Усиком.