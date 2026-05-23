Олександр Усик прибув на арену в Гізі, де відбудеться його поєдинок проти Ріко Верховена.

Усик взяв із собою іграшкового віслюка, якого йому подарувала донька Єлизавета. Українець брав цю іграшку на кілька останніх поєдинків, зокрема проти Тайсона Ф’юрі.

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Донька віддала віслючка Усику перед другим боєм проти Ентоні Джошуа у 2022 році. Відтоді ця іграшка стала талісманом для українця — він розповідав, що бере її з собою, коли кудись їде.

Верховен також вже прибув на арену біля пірамід Гізи.

Поєдинок Усик — Верховен розпочнеться орієнтовно не раніше 00:30 за Києвом 24 травня. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. На боксерському рингу дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Усик торік вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.