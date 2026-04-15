«Це звичайний бій». Усик зізнався, чи відчуває тиск перед протистоянням із Верховеном

23 травня чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе поєдинок проти кікбоксера Ріко Верховена.

На пресконференції українець відповів, чи відчуває він тиск через очікування вболівальників його перемоги в цьому бою, повідомляє Ring Magazine.

«Ні, для мене це не тиск. Послухайте, це просто бій. Це боксерський бій. Це звичайний бій, я готуюся до цього бою. Все гаразд», — сказав Усик.

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Бій за пояс WBC між Усиком і Верховеном заплановано на 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет).

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.