«Дивлюся як на клініку». Усик емоційно відповів на запитання про гроші за бій із Верховеном
Олександр Усик переміг Ріко Верховена (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Олександр Усик (25−0, 16 КО) відреагував на чутки про великий гонорар за бій із кікбоксером Ріко Верховеном.
За повідомленням нідерландського видання De Volkskrant, українець мав отримати близько 100 мільйонів доларів. Олександр сказав, що ця сума не відповідає дійсності.
«Дивує, коли підраховують мої гонорари. Я просто кайфую — там 100 мільйонів. Я, як людина, яка трохи розбирається в бізнесі тощо, не можу зрозуміти, звідки взяти 100 мільйонів? З чого? Думаю: «Чорт, ну якщо 100 мільйонів буде — це буде добре».
А коли ви кажете: «То йди до нас, в окоп або в армію, і стільки ж будеш заробляти». Мільйонери. А минає два-три дні - приїхав. Ззаду коричневе, спереду жовте і такий: «Та я не хочу грошей». І все. Усі ми рахуємо чуже і дуже сильно ховаємо своє. І я дивлюся на все це як на клініку", — сказав Усик для ТСН.
Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.
Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.
Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Також Верховен подав офіційний протест на результат бою.
Повідомлялося, що тренер і менеджер залишили команду Олександра Усика.