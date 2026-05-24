«Верховен бився як Джим Керрі». З Усика сміються у Мережі — користувачі створюють меми після перемоги українця

24 травня, 12:02
Усик залишився непереможним (Фото: Колаж NV)

Усик залишився непереможним (Фото: Колаж NV)

Чемпіон WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик переміг легенду кікбоксингу Ріко Верховена.

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Українець тріумфував над своїм суперником з Нідерландів в 11-му раунді — спершу боксер відправив кікбоксера у нокдаун, а коли той піднявся, впевнено його добив, після чого суддя зупинив бій.

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Але куди ж без дискусій? Наприклад, Джейк Пол не визнав перемогу Усика, заявивши, що йому допоміг рефері.

Такої ж думки й деякі користувачі соцмереж.

«Рефері бачить Ріко Верховена, який от-от поб'є Олександра Усика».

https://twitter.com/MacMallyMMA/status/2058327721080688964

«Рефері приходить на порятунок Усику від Ріко Верховена».

https://twitter.com/dickgjohnson69/status/2058327281106395597

Багато хто розчарований виступом Усика до 11-го раунду.

«Усик після бою».

https://twitter.com/camlibelive/status/2058329147424784491

«Цей перформанс Усика».

https://twitter.com/mahmoud_rassim/status/2058329299434778887

«Олександр Усик проти Ріко Верховена, коротко в одній гіфці: ВСЯ СИСТЕМА СФАЛЬСИФІКОВАНА».

https://twitter.com/dickgjohnson69/status/2058324737407754278

«Фанати боксу усвідомлюють, що сьогодні ввечері їм доведеться працювати понаднормово, щоб придумати відмазки такому виступу Усика проти боксера, у якого буквально рекорд 1−0».

https://twitter.com/acdmma_/status/2058320498061201864

«Бро, що за хр*нь ми дивимося? Усик програє кікбоксеру, який б'ється як Джим Керрі у фільмі Я, знову я та Ірен».

https://twitter.com/OnemillYuk/status/2058322943805923682

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.

Раніше ми писали, що Беллью вимагає дати Верховену реванш після поразки Усику.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Бокс Олександр Усик Ріко Верховен

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