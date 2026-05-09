«Король Нілу». Переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс — відео
Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня (Фото: Reuters/Matthew Childs)
Переможець бою між чемпіоном світу WBC, WBA та IBF Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном отримає пам’ятний спеціальний пояс WBC Король Нілу.
Про це повідомляє The Ring.
Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). Раніше WBC санкціонував добровільний захист українцем поясу організації у цьому бою. Також на кону поєдинку буде другий титул — The Ring.
Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.
На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.
Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.
Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів.
Нещодавно стало відомо, скільки коштують квитки на бій.
Повідомлялося, що в андеркарді поєдинку Усик — Верховен проведе бій український боксер Даніель Лапін.