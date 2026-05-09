Переможець бою між чемпіоном світу WBC, WBA та IBF Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном отримає пам’ятний спеціальний пояс WBC Король Нілу.

Про це повідомляє The Ring.

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). Раніше WBC санкціонував добровільний захист українцем поясу організації у цьому бою. Також на кону поєдинку буде другий титул — The Ring.

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Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів.

Нещодавно стало відомо, скільки коштують квитки на бій.

Повідомлялося, що в андеркарді поєдинку Усик — Верховен проведе бій український боксер Даніель Лапін.