«Він не такий, як Джошуа, Чісора та Дюбуа». Спаринг-партнер Усика пояснив, чому українець є найкращим надважковаговиком у боксі

Німецький боксер Петер Кадіру (23−6, 5 КО) допомагає чемпіону світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександру Усику готуватися до бою проти Ріко Верховена.

У коментарі Seconds Out німець заявив, що за габаритами українець поступається багатьом супертяжам, однак він тримає високий темп на рингу, швидко рухається та сильно б'є, що робить його найкращим у дивізіоні.

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«Це високий темп, рухи, швидкість. Він не найсильніший панчер, але він може бити сильно. Ніби у нього є сила надважковаговика. Але коли ви його бачите, він не великий. Він не такий великий, як Ентоні Джошуа, Дерек Чісора або Даніель Дюбуа. Він не такий масивний.

Він навіть не схожий на справжнього надважковаговика, але він може добре боксувати. Він добре рухається. Він б'є сильно. Він б'є швидко. Тож так, чувак, я розумію, чому люди кажуть, що він найкращий, бо насправді зараз він найкращий надважковаговик", — сказав Кадіру.

Усик проведе наступний бій 23 травня в Гізі (Єгипет) проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Раніше ми писали, що претендент на титул Усика назвав слабкі сторони українця.