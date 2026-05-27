Президент WBC Маурісіо Сулейман поділився своїми думками щодо зупинки поєдинку між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком і Ріко Верховеном.

Голова Всесвітньої боксерської ради вважає, що рефері ухвалив правильне рішення зупинити бій наприкінці 11-го раунду.

«Є тільки одна людина, яка може побачити очі бійця й оцінити момент. Дуже легко говорити здалеку, дивлячись бій по телевізору або під іншим кутом, враховуючи драму, яка там розгорталася.

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Але рефері зобов’язаний зупинити бій, навіть якщо до кінця залишається одна секунда, як у поєдинку Чавес — Тейлор. Життя боксера в руках рефері. Так що я підтримую Марка Лайсона і дуже пишаюся ним. Те, що він побачив, змусило його зупинити бій", — сказав Сулейман в інтерв'ю YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом за одну секунду до кінця 11-го раунду і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Верховен подав офіційний протест на результат бою. Також у команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

Повідомлялося, що Усик дізнався своє місце в рейтингу найкращих суперважковаговиків після перемоги над Верховеном.