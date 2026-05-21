«Почнеться шахова партія». Катмен Усика назвав головну небезпеку для українця в бою з Верховеном

За словами фахівця, український боксер буде обережний, адже не знає стилю суперника.

«Як тренер, я завжди побоювався невідомості. Я б вважав за краще, щоб він бився з кимось, кого ми знаємо і від кого знаємо, чого очікувати. Я не знаю, чого чекати від Ріко. Це сюрприз для всіх нас. Але Усик — це людина, яка ставиться до свого суперника з найвищою повагою. Він буде дуже обережний, поки не розгадає його, а потім почнеться шахова партія, і він почне розставляти фігури по потрібних місцях. Тому що саме цим великий Усик. Але завжди потрібно бути дуже обережним із невідомим, а Ріко зараз — невідомість».

Реклама

Анбер вважає, що поєдинок із Верховеном не торкнеться спадщини Усика, проте все одно буде важливим для кар'єри загалом.

«Усі були здивовані, що це станеться. Це подія. Це глобальна подія в історичному місці, з історичним чемпіоном у надважкій вазі. І я думаю, що про це люди іноді забувають. Про те, що Усик — один із найвидатніших суперважковаговиків, які коли-небудь жили, і, можливо, входить до трійки найкращих в історії.

І я думаю, що це можливість для нього показати, який він зірка світового рівня. І він приносить свою майстерність, свої навички, свою скромність і особливу ауру навколо себе в Єгипет, перед пірамідами. Я вважаю, що логічно, що Усик має бути в історичній країні, такій як Єгипет, перед пірамідами. Я радий бути частиною цього.

Я не впевнений, що цей бій стосується його спадщини. Але цей шлях у його кар'єрі - частина його спадщини", — наводить слова Анбера LuckyPunch.

23 травня в Гізі Олександр Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме титул WBC. Раніше ми писали, хто в Україні покаже бій Усик — Верховен.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця.

Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій із Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

Раніше ми писали, що переможець поєдинку Усик — Верховен отримає ексклюзивний чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC. Ювелірна прикраса інкрустована смарагдами і діамантами загальною вагою в 18,9 карата. Орієнтовна вартість такого ексклюзивного витвору мистецтва становить близько 40 тисяч доларів.