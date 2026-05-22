Колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес поділився очікуваннями від поєдинку Олександра Усика і Ріко Верховена.

Канело вважає, що український чемпіон легко переможе нідерландця ще в першій половині бою.

«Усик виграє, жодних сумнівів. Буде нокаут — можливо, в четвертому або п’ятому раунді», — сказав Альварес в інтерв'ю DAZN Boxing.

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Мексиканець також додав, що поважає Усика і вважає його великим боксером.

«Мені подобається Усик. Думаю, він один із найкращих боксерів усіх часів. Він хороший хлопець, мені завжди приємно його бачити, коли ми десь зустрічаємося. Я захоплююся ним, він дуже дисциплінований. Радий, що знайомий із ним», — зазначив Канело.

Інфографіка: NV

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця. Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій з Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.