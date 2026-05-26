За словами Ф’юрі, він спілкувався з рефері Марком Лайсоном після бою, який заявив, що не почув гонг після закінчення 11-го раунду.

«Найкращий спосіб вирішити будь-яку суперечку — це піти і поставити запитання тій людині, яка це зробила, чи не так? Я сказав (Лайсону — прим.): «Ви припустилися помилки». Він відповів мені - і це дуже важливо: «Пітере, я не почув гонг».

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Я сказав: «Ось у це я вірю», тому що я теж не почув гонг… Вочевидь, усе відбувалося в самий розпал моменту. Тому я назву це справжньою помилкою. Це все, що можна зробити. Ви не можете звинувачувати людину в чомусь іншому. Це було б нерозумно. Фактів немає, і я поговорив із ним, і він чесно сказав, що не почув гонг", — сказав Ф’юрі для Boxing Scene.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом за одну секунду до кінця 11-го раунду і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Верховен подав офіційний протест на результат бою. Також у команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

Повідомлялося, що тренер і менеджер залишили команду Олександра Усика.