«Незавершена справа». Верховен назвав умову для реваншу з Усиком і розкритикував рефері

Колишній чемпіон світу з кікбоксингу Ріко Верховен поділився думками про можливий реванш проти Олександра Усика.

Про це повідомляє PowerfulJRE.

Нідерландець наголосив, що не прагне повторного бою просто заради реваншу, а хоче великої події, яку фанати справді чекатимуть.

«Перед цим боєм говорили: «Добре, спочатку буде Ріко. Потім я хочу битися з переможцем бою Дюбуа — Вордлі, а після цього хочу ще раз побитися з Тайсоном Ф’юрі.

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Про двох інших уже взагалі не говорять. Не хочу приписувати собі надто багато заслуг, але, думаю, після цього бою він зрозумів: «Хм, це було трохи важче, ніж я очікував. Давайте краще підемо іншим шляхом».

А я не хочу реваншу просто заради реваншу. Я хочу реванш, тому що він має сенс. У цього реваншу є історія. Це незавершена справа.

Я дивлюся на свою кар'єру і розумію, що перебуваю вже на її заході, можливо, на останньому етапі. І я хочу лише великих боїв, які мають сенс. Таких, про які люди скажуть: «Оце саме той бій, який ми хочемо побачити»", — сказав Верховен.

Він також різко розкритикував рішення рефері зупинити їхній перший бій.

«Вони не хочуть, щоб якийсь хлопець, який прийшов з іншого виду спорту і має лише один професійний боксерський бій, здійснив найбільшу сенсацію в історії боксу, — додав Верховен.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.