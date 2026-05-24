Усик переміг Верховена в дуже важкому поєдинку і захистив титул чемпіона світу

У Гізі (Єгипет) відбувся бій за титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) і Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

У першому раунді Усик не форсував події, Верховен кілька разів агресивно атакував. У другому раунді нідерландець продовжив діяти першим номером, пробував пробивати Усика, але українець почав відповідати і був точнішим за суперника.

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У третій 3-хвилинці Усик завдав потужного удару лівою, Ріко майже одразу відповів із правої. Четвертий раунд забрав українець, який видав серію могутніх ударів й вперше змусив Верховена відступати.

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

П’ятий раунд пройшов у досить рівній боротьбі. У шостому раунді Ріко продовжив кружляти і періодично вибухати активністю, але за точністю ударів поступався Усику. У сьомій 3-хвилинці Ріко дістав українця лівим боковим, Усик відповів. У восьмому раунді Верховен знову непогано влучив, проте наприкінці раунду Олександр сам пішов в атаку.

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

У середині дев’ятого раунду Усик пропустив важкий удар. Наприкінці десятого раунду українець пішов вперед, розуміючи, що йому треба вигравати чемпіонські раунди.

В 11-му раунді Усик провів класну контратаку і вперше відправив Верховена у нокдаун. Після цього Олександр почав добивати суперника, рефері зупинив бій і зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Усик захистив титул WBC, також ця перемога зарахується українцеві як захист поясів IBF і WBA. Верховен претендував тільки на титул WBC, два інших ставали вакантними в разі поразки Усика. Олександр також отримав спеціальний пояс Король Нілу.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. На боксерському рингу дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Усик торік вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.