«Правила мають значення». Верховен подав протест після поразки від Усика
Ріко Верховен не згоден із поразкою від Олександра Усика (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Ріко Верховен повідомив, що подав протест після поразки від чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25−0, 16 КО).
Нідерландський кікбоксер не погодився з рішенням рефері, який за секунду до кінця 11-го раунду зупинив бій.
«Дорогою в аеропорт ми подали офіційний протест.
Правила мають значення тільки тоді, коли їх дотримуються в найважливіші моменти", — написав Верховен на своїй сторінці в Instagram.
Усик достроково переміг Ріко в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім за секунду до кінця трихвилинки суддя зафіксував технічний нокаут.
Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.
Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.
Нагадаємо, колишній тренер Майка Тайсона розкритикував зупинку бою Усик — Верховен.
Крім того, колишній чемпіон світу та експерт Тоні Беллью вимагає дати Верховену реванш після поразки Усику.
Зазначимо, що Майріс Брієдіс закликав українця завершити кар'єру після бою з Верховеном.