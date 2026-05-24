«Правила мають значення». Верховен подав протест після поразки від Усика

Ріко Верховен не згоден із поразкою від Олександра Усика (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Ріко Верховен повідомив, що подав протест після поразки від чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25−0, 16 КО).

Нідерландський кікбоксер не погодився з рішенням рефері, який за секунду до кінця 11-го раунду зупинив бій.

«Дорогою в аеропорт ми подали офіційний протест.

Правила мають значення тільки тоді, коли їх дотримуються в найважливіші моменти", — написав Верховен на своїй сторінці в Instagram.

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Усик достроково переміг Ріко в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім за секунду до кінця трихвилинки суддя зафіксував технічний нокаут.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.

Нагадаємо, колишній тренер Майка Тайсона розкритикував зупинку бою Усик — Верховен.

Крім того, колишній чемпіон світу та експерт Тоні Беллью вимагає дати Верховену реванш після поразки Усику.

Зазначимо, що Майріс Брієдіс закликав українця завершити кар'єру після бою з Верховеном.