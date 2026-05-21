«Нове обличчя боксу». Усик отримав погрозу від Верховена перед чемпіонським боєм

Ріко Верховен поділився очікуваннями від поєдинку проти володаря титулів WBA, WBC і IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО).

Нідерландський кікбоксер відзначив досягнення українця в боксу, однак заявив, що має намір завдати йому першої поразки в кар'єрі на професійному рівні.

«Це професійний боксерський бій, але я все своє життя був у єдиноборствах і навколо них. У мене понад 70 професійних боїв із кікбоксингу, тому я до цього звик. Я звик до такого тиску. Я брав участь у чемпіонських боях протягом останнього десятиліття. Тому для мене цей тиск не змінюється. Він такий самий. Неважливо, з ким я стикаюся.

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Я люблю те, що робить Усик, і безмірно поважаю його. Але для мене він просто людина з двома руками і двома ногами. І це те, що я збираюся продемонструвати в суботу.

Чи є він тим, хто контролює боксерську гру? Чи розібрав він весь боксерський світ на частини? Так, він це зробив. Але це те, що зробив і я у своєму виді спорту. То наскільки ж круто, що ці два світи стикаються? Я обожнюю це. Я відчуваю себе благословенним".

Верховен заявив, що 23 травня відбудеться сенсація.

«У суботу ввечері, на шоу Glory in Giza, 23 травня 2026 року, буде написана історія, і ви побачите нове обличчя боксу. Поїхали!», — сказав Ріко для talkSPORT.

23 травня в Гізі Олександр Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме титул WBC. Раніше ми писали, хто в Україні покаже бій Усик — Верховен.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця.

Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій із Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

Нагадаємо, катмен Усика назвав головну небезпеку для українця в бою з Верховеном.