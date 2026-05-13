Верховен прибув до Єгипту на поєдинок з Усиком і показав свою вагу — фото

13 травня, 12:13
Олександр Усик проведе бій із Ріко Верховеном (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Олександр Усик проведе бій із Ріко Верховеном (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен проведе бій проти чемпіона WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО).

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Верховен на своїй сторінці в Instagram опублікував відео, в якому повідомив, що вже прибув до Єгипту, де відбудеться поєдинок.

«Доброго ранку, хлопці. Півтора тижні до великого бою. Ми в Єгипті», — сказав Верховен.

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Верховен показав свою фізичну форму та актуальну вагу, яка зараз становить 124,3 кг. Зазначимо, що два тижні тому Ріко важив — 125,9 кг.

instagram.com/ricoverhoeven
Фото: instagram.com/ricoverhoeven

«Коротке оновлення. Поїхали, це не так уже й погано», — додав Верховен.

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Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс «Король Нілу».

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.

Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Ріко Верховен Олександр Усик

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