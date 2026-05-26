«Я на сьомому небі від щастя». Верховен виступив із заявою після поразки від Усика

Легендарний кікбоксер Ріко Верховен висловився про бій проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика

Українець переміг нідерландця в 11-му раунді — спершу відправив у нокдаун, а пізніше успішно пішов на добивання.

За словами Верховена, він задоволений своїм виступом, оскільки перевершив очікування експертів та критиків й дав бій чемпіону.

Реклама

«Чесно кажучи, я на сьомому небі від щастя. Я в захваті, я вдячний. Ми вписали себе в історію, зробили те, чого, як ти сказав, ніхто не очікував.

Але хочу трохи пояснити один момент. Чому я не злюся на всі ці думки й прогнози. Усі ці оцінки формувалися на основі того, що люди знали про Ріко. Вони бачили лише частину інформації: мене як боксера в одному поєдинку і моє кікбоксерське минуле.

І якби я бився так, як б'ється кікбоксер, мене б просто розбили — саме так, як усі й очікували. Але це, звісно, не було нашим планом.

Просто люди беруть обмежену інформацію і роблять висновки. І я сподіваюся, що це стане великим уроком для всіх: не варто поспішати з висновками, не судіть книгу за обкладинкою, поки не маєте повної картини.

Бо люди не бачили, як я шість місяців тренувався і переходив у бокс. І, як я вже казав, я працюю з Пітером Ф’юрі вже понад 15 років. Тож це не сталося за один день", — сказав Верховен у ефірі The Ariel Helwani Show.

Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Верховен подав офіційний протест на результат бою. Також у команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

Раніше легендарний тренер розповів, що здивувало його в бою українця з Верховеном.