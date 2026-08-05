«Це досі болить». Верховен зізнався, коли вперше зміг переглянути бій з Усиком

5 серпня, 10:57
Суддя зупинив бій у Гізі в 11-му раунді (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Суддя зупинив бій у Гізі в 11-му раунді (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Колишній чемпіон світу з кікбоксингу Ріко Верховен пригадав бій проти українського боксера Олександра Усика.

В інтерв'ю Джо Рогану Верховен зізнався, що довгий час не міг змусити себе переглянути той поєдинок, повідомляє PowerfulJRE.

«Мені знадобилося щонайменше шість тижнів, перш ніж я вперше після бою зміг його передивитися. Бо це досі болить. Тож зараз я — вільний агент і отримую дуже багато пропозицій», — сказав кікбоксер.

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Верховен також вкотре висловив незгоду із рішенням рефері завершити поєдинок у 11-му раунді.

«Це досі боляче. Я дивлюся й думаю: «Що ви взагалі хотіли, щоб я зробив? Хотіли, щоб я почав рухатися? Щоб почав відповідати ударами?

За свою кар'єру я не раз потрапляв у складні ситуації в титульних боях із кікбоксингу. Багато разів програвав за ходом поєдинку, але все одно перемагав.

Тому для мене навіть не стояло питання: «Чи міг я продовжувати?» Я ніколи не здаюся", — додав Верховен.

23 травня в єгипетській Гізі Усик переміг Верховена технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Олександр Усик Ріко Верховен Бокс

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