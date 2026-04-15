Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен і чемпіон WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) поділилися прогнозами на свій бій.

За словами Верховена, він має намір завдати свого найкращого удару, щоб нокаутувати представника України.

«Коли я завдам свого найкращого удару, звісно, він упаде. Тому що різниця у вазі приблизно 20 кг. Він — боєць крузервейта, який набрав масу, а я — вроджений суперважковаговик, тому це велика різниця. Ось що станеться, якщо я влучу своїм найкращим ударом бездоганно. В іншому випадку мені просто потрібно перемогти».

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Ведучий запитав у Олександра, що він думає про прогноз Ріко. Українець відповів, що він поганий прогнозист.

«Що я думаю? Я поганий прогнозист. Побачимо», — сказав Усик в ефірі Ring Magazine.

Бій Усика і Верховена відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет.

36-річний Верховен вважається одним із найкращих кікбоксерів в історії. Він провів 76 поєдинків у кікбоксингу — здобув 66 перемог (21 нокаутом) і зазнав 10 поразок.

У листопаді 2025 року Верховен оголосив, що звільняє титул чемпіона ліги Glory у важкій вазі, який утримував понад 11 років, що є рекордом. У промоції Glory голландець захищав пояс рекордні тринадцять разів, а також має найбільшу кількість перемог (28) та проведених боїв (29). А ще він рекордсмен за найдовшою серією без поразок (27).

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Раніше повідомлялося, що Усик і Верховен провели першу битву поглядів.