Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх висловився про поєдинок Олександра Усика і Ріко Верховена .

Саудівській функціонер незадоволений рішенням судді в рингу, який зупинив бій на останніх секундах 11-го раунду після того, як Усик відправив Верховена в нокдаун і почав його добивати.

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«Це була погана зупинка бою, Ріко заслужив продовжити поєдинок. Очевидно, що наприкінці Усик контролював хід бою, але рефері мав дозволити бійцям довести його до чіткого результату. Перед 11-м раундом Верховен у мене був попереду на три раунди», — цитує Туркі інсайдер Майк Коппінджер.

Функціонер додав, що хоче організувати реванш Усик — Верховен, але перед цим українець має зустрітись з німцем Агітом Кабаєлом.

«Тепер усе залежить від рішення Усика щодо наступного кроку. Кабаєл уже давно чекає свого шансу. Ми хочемо організувати цей бій на стадіоні в Німеччині. А після цього хочемо побачити реванш із Ріко. І я хочу провести ще два бої за участю Ріко», — сказав Туркі.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом й захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Раніше Олександр Гвоздик розповів, чому нідерландець створив стільки проблем Усику.