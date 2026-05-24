«Рефері врятував Ріко». Сауль Альварес висловився про спірну зупинку бою Усик — Верховен
Олександр Усик переміг Ріко Верховена (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес поділився своєю думкою про поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верховена.
Один із найкращих боксерів світу заявив, що не вважає несправедливою зупинку бою на останніх секундах 11-го раунду.
«Дуже хороший бій. Я не очікував такого виступу від Ріко, але це був чудовий поєдинок.
Як я порахував бій? Важко сказати. Не думаю, то зупинка була передчасною. Я вважаю, що рефері врятував Ріко", — сказав Альварес в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.
Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в єгипетській Гізі.
Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з яких завершив нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року. Він був абсолютним чемпіоном світу, як у важкій, так і в суперважкій вазі.
Ріко Верховен, своєю чергою, вважається одним із найвидатніших кікбоксерів в історії. Представник Нідерландів володів чемпіонським поясом Glory у важкій вазі впродовж 4220 днів — понад 11 років.
Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом.
Усик переміг технічним нокаутом в 11-му раунді. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия.
Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.