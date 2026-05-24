«Рефері врятував Ріко». Сауль Альварес висловився про спірну зупинку бою Усик — Верховен

24 травня, 08:14
Олександр Усик переміг Ріко Верховена (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Олександр Усик переміг Ріко Верховена (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес поділився своєю думкою про поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верховена.

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Один із найкращих боксерів світу заявив, що не вважає несправедливою зупинку бою на останніх секундах 11-го раунду.

«Дуже хороший бій. Я не очікував такого виступу від Ріко, але це був чудовий поєдинок.

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Як я порахував бій? Важко сказати. Не думаю, то зупинка була передчасною. Я вважаю, що рефері врятував Ріко", — сказав Альварес в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

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Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в єгипетській Гізі.

Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з яких завершив нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року. Він був абсолютним чемпіоном світу, як у важкій, так і в суперважкій вазі.

Ріко Верховен, своєю чергою, вважається одним із найвидатніших кікбоксерів в історії. Представник Нідерландів володів чемпіонським поясом Glory у важкій вазі впродовж 4220 днів — понад 11 років.

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом.

Усик переміг технічним нокаутом в 11-му раунді. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик Ріко Верховен Сауль Альварес

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