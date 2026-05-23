«Завжди є інтрига». Названо єдиний шанс Верховена перемогти Усика

Колишній чемпіон світу, а нині тренер В’ячеслав Сенченко поділився очікуваннями від бою чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

За словами Сенченка, Верховен може перемогти українця завдяки вдалому удару.

«Завжди, навіть якщо суперник нижчий за клас, є якась хоча б маленька інтрига — можливо, лакіпанч, можливо, чемпіон буде не так налаштовуватися, суперник не той і таке інше. Є моменти.

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Але я думаю, що тут навряд чи що-небудь буде. Знаючи Усика, його дисципліну і те, як він підходить до будь-якого бою, думаю, що говорити про недооцінку суперника не варто. Якщо він готовий і він зможе робити те, що він завжди робив у боях, то шансів у Верховена майже немає".

Сенченко вважає, що Усик має легко перемогти Верховена, якщо між ними немає жодних домовленостей.

«Якщо це буде чесний повноцінний бій без усіляких домовленостей, що це має бути шоу, то Усик набагато вищий за Верховена. Тут просто навіть не порівняти. Якщо Усик буде повноцінно боксувати, як він це робить, без усіляких поблажок — це, звичайно, буде для нього легко. Я думаю, що для Усика не буде проблемою перебоксувати Верховена», — наводить слова Сенченка Tribuna.com.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Раніше повідомляли, хто є фаворитом бою Усик — Верховен.