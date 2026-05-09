Ексчемпіон світу зізнався, що вважає неправильним рішення Усика провести титульний поєдинок проти спортсмена, який нічого не досяг у боксі.

«Я не дуже добре ставлюся до цього бою. Такі поєдинки можуть проводитись, але вони не повинні бути за титул. Це має бути просто шоу. Вони можуть робити це як шоу Нганну — Ф’юрі або Нганну — Джошуа, без проблем. Нехай роблять шоу.

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Але ставити на кін поєдинку повноцінний титул чемпіона світу WBC — це плювок у бокс, у боксерів, які чекають. Той же Кабаєл уже чекає на свій шанс. Верховена немає у рейтингах, у топ-15, а йому дають боксувати за титул. Це дуже неправильно. Це псує бокс", — цитує Сенченка Sport.ua.

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. На боксерському рингу нідерландець дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті. Також Усик і Верховен провели першу битву поглядів.