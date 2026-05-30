«Подбав про здоров’я Ріко». У команді Усика підтримали рефері бою Олександра проти Верховена

Директор команди чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін вважає, що зупинка бою українця проти Верховена була своєчасною.

За словами Лапіна, таким чином рефері подбав про здоров’я Ріко, оскільки один зайвий удар може вплинути на майбутнє бійця, повідомляє Sports Illustrated.

«Рефері виконав свою роботу і подбав про здоров’я Ріко. Це був правильний і професійний момент для зупинки бою. Люди мають зрозуміти одне: на такому рівні навіть один зайвий удар може вплинути на все майбутнє бійця та на його здоров’я.

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Бій уже наближався до дуже важкого фіналу для Ріко. Якби рефері дозволив йому продовжуватися, фінал міг би виявитися набагато жорстокішим і небезпечнішим", — сказав Лапін.

Нагадаємо, що 23 травня українець переміг легендарного кікбоксера Ріко Верховена в 11-му раунді — спершу відправив його в нокдаун, а згодом успішно пішов на добивання, захистивши титул за версією WBC.

Цікаво, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця. А зірка UFC Том Аспіналл назвав пограбуванням зупинку бою Усик — Верховен.

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