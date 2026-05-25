«Рефері точно допоміг»: Шакур Стівенсон розібрав контраверсійну перемогу Усика над Верховеном

Чемпіон світу з боксу в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон поділився думками про перемогу Олександра Усика над Ріко Верховеном .

Американець вважає, що Усик провів не найкращий бій, а рефері припустився помилки, зупинивши поєдинок в 11-му раунді, але українець все одно здолав би Верховена.

«Усик увімкнувся тоді, коли це було потрібно. Рефері точно допоміг, але хто сказав, що Усик і так не добив би його? Часу в нього було більш ніж достатньо. Просто невдалий вечір — не виглядав так, ніби був у своїй найкращій формі», — написав Шакур у X.

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Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді й захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Верховен не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом в 11-му раунді. Нідерландець подав протест після поразки від Усика.

Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з них нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року. Він володіє титулами WBC, IBF та WBA у надважкій вазі.

Ріко Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів в історії. Представник Нідерландів володів чемпіонським поясом Glory у важкій вазі впродовж 4220 днів — понад 11 років.

Раніше зірковий боксер Канело Альварес висловився про спірну зупинку бою Усик — Верховен.