Смарагди та діаманти. За що битимуться Усик і Верховен
Усик і Верховен (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Боксерський поєдинок відбудеться 23 травня в Єгипті, біля всесвітньо відомих пірамід.
NV веде онлайн-трансляцію бою Усик — Верховен.
Олександр Усик — чемпіон світу з боксу. А Ріко Верховен — легенда кікбоксингу. Тому не всі світові боксерські організації санкціонували цей бій.
На кону стоятиме лише титул чемпіона світу за версією WBC. Крім того, переможець отримає спеціальний пояс WBC — Король Нілу.
WBA офіційно дозволила Усику провести бій із Верховеном, однак у разі поразки українця, чемпіоном голландець не стане.
Така ж позиція і в IBF. Титул IBF, яким володіє Усик, зроблять вакантним, якщо український боксер програє Верховену.
Крім того, переможець поєдинку Усик — Верховен отримає ексклюзивний чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC. Ювелірна прикраса інкрустована смарагдами та діамантами загальною вагою 18,9 карата. Орієнтовна вартість такого ексклюзивного витвору мистецтва становить близько 40 тисяч доларів.
Раніше ми писали, хто є фаворитом бою Усик — Верховен.
Також нагадаємо, що зустріч відбудеться ввечері в суботу, 23 травня. Ми повідомляли, хто в Україні транслюватиме бій Усик — Верховен.
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