Смарагди та діаманти. За що битимуться Усик і Верховен

NV веде онлайн-трансляцію бою Усик — Верховен.

Олександр Усик — чемпіон світу з боксу. А Ріко Верховен — легенда кікбоксингу. Тому не всі світові боксерські організації санкціонували цей бій.

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На кону стоятиме лише титул чемпіона світу за версією WBC. Крім того, переможець отримає спеціальний пояс WBC — Король Нілу.

WBA офіційно дозволила Усику провести бій із Верховеном, однак у разі поразки українця, чемпіоном голландець не стане.

Така ж позиція і в IBF. Титул IBF, яким володіє Усик, зроблять вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

Крім того, переможець поєдинку Усик — Верховен отримає ексклюзивний чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC. Ювелірна прикраса інкрустована смарагдами та діамантами загальною вагою 18,9 карата. Орієнтовна вартість такого ексклюзивного витвору мистецтва становить близько 40 тисяч доларів.

Раніше ми писали, хто є фаворитом бою Усик — Верховен.

Також нагадаємо, що зустріч відбудеться ввечері в суботу, 23 травня. Ми повідомляли, хто в Україні транслюватиме бій Усик — Верховен.