«Не думаю, що в нього є шанси». Тренер зробив сміливий прогноз на бій Усика і Верховена
Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня (Фото: Reuters/Matthew Childs)
Шейн Макгіган поділився думками щодо наступного бою Олександра Усика (24−0, 15 КО).
Авторитетний тренер не вірить, що нідерландський кікбоксер зможе завдати українцеві першої поразки на професійному рівні.
«Мені здається, що в цій грі є різні рівні. Він протистоятиме хлопцеві, який є майстром боксу.
Я не думаю, що у Ріко є шанси взагалі", — наводить слова тренера The Ring.
Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.
Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс «Король Нілу».
Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.
На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.
Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.