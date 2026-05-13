«Не думаю, що в нього є шанси». Тренер зробив сміливий прогноз на бій Усика і Верховена

13 травня, 11:28
Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Шейн Макгіган поділився думками щодо наступного бою Олександра Усика (24−0, 15 КО).

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Авторитетний тренер не вірить, що нідерландський кікбоксер зможе завдати українцеві першої поразки на професійному рівні.

«Мені здається, що в цій грі є різні рівні. Він протистоятиме хлопцеві, який є майстром боксу.

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Я не думаю, що у Ріко є шанси взагалі", — наводить слова тренера The Ring.

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс «Король Нілу».

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Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.

Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик Ріко Верховен

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