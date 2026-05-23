«Він геніальний і поза рингом»: Сильвестр Сталлоне зворушливо підтримав Усика перед поєдинком у Єгипті

Культовий американський актор Сильвестр Сталлоне, відомий за роллю боксера Роккі Бальбоа, висловився про характер Олександра Усика напередодні бою українця з Ріко Верховеном.

Сталлоне опублікував в Instagram інтерв'ю Усика, в якому українець звертається до публіки з мотиваційними словами. Голлівудський актор відзначив вольові якості Олександра.

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«Ця людина геніальна не лише в рингу. Вона геніальна і поза рингом. Це людина, яка стикається зі страхом так, як мало кому з нас доведеться колись відчути, і водночас дивиться на світ з оптимізмом. Нам теж варто так робити!» — написав Сталлоне.

Поєдинок Усик — Верховен розпочнеться орієнтовно не раніше 00:30 за Києвом 24 травня. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. На боксерському рингу дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Усик торік вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.