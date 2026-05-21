«Спортивної інтриги тут немає»: український супертяж розповів, як Верховен створить проблеми Усику

Сіренко вважає, що Усик є беззаперечним фаворитом бою, але Верховен здатний нав’язати українцю свій сценарій.

«Для мене спортивної інтриги тут немає, оскільки Усик це абсолютний фаворит і боксер зовсім іншого рівня. Бій цікавий виключно як унікальне медійне шоу. Локація і картинка біля пірамід — це топ. Плюс дві бойові дисципліни перетинаються, це завжди цікаво.

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Верховен може створити проблеми тільки за рахунок колосальної фізичної сили, брудного клінчу і нетипової для боксу «кікбоксерської» біомеханіки ударів у перших раундах. Головні переваги Усика — це недосяжний для Ріко боксерський IQ, робота ніг і колосальна різниця в досвіді класичного боксу", — цитує Сіренка LuckyPunch.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Раніше WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця.

Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій із Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену. Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу.