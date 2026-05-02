Верховен опублікував відеозвернення в Instagram, зазначивши, що до поєдинку залишилося лише три тижні, а тренувальний табір проходить у максимально інтенсивному режимі.

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«Оновлення з тренувального табору. Сьогодні 2 травня, і до бою залишилося три тижні. Здається, ніби я нафарбований, але насправді це суцільні синці. Боже мій. І тіло також… Виглядає і відчувається так, ніби мене переїхала вантажівка. Якщо чесно, це було важко. Дуже важко», — сказав нідерландець.

Кікбоксер також продемонстрував свою актуальну вагу — 125,1 кг.

«Але, як я вже казав, коротке оновлення: зараз стану на ваги й подивимось, що покажуть. Вкладаю дуже багато роботи, але це вже починає давати результат, і це добре.

Як я й казав, це був ще той шлях, але я дуже вдячний. Дякую, що стежите за мною. Вибачте, що не дуже активний у соцмережах, але ось вам коротке оновлення з табору. До бою три тижні. Не забудьте підключитися 23 травня, адже ми творитимемо історію біля пірамід Гізи. Поїхали", — сказав Верховен.

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

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Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.

Крім цього, Олександр заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі.