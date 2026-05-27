Легендарний тренер вважає, що рефері правильно зупинив поєдинок за секунду до кінця 11-го раунду. За словами Атласа, він разом зі своєю командою простежив за часом після нокдауну, і Верховен отримав близько 30 секунд на відновлення замість стандартних восьми.

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«Ми самі засікали час. Минуло не вісім секунд, а близько тридцяти. Він отримав достатньо часу, щоб відновитися. Я справді вважаю, що рефері ухвалив рішення ще до гонгу. Він уже був готовий зупинити бій. Тому звинувачувати його не можна», — заявив Атлас.

Американець відповів тим, хто вважає, що суддя мав дочекатися завершення раунду, адже там залишалося лише кілька секунд.

«Для тих, хто каже, що рефері знав про останні десять секунд — це не його робота. Згадайте бій Хуліо Сезара Чавеса проти Мелдріка Тейлора, який зупинили за кілька секунд до завершення. Я зараз виступаю адвокатом рефері. Якщо я вважаю, що людина має рацію, я її захищаю. А якщо ні - критикую».

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом за одну секунду до кінця 11-го раунду і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Верховен подав офіційний протест на результат бою. Також у команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

Повідомлялося, що тренер і менеджер залишили команду Олександра Усика.