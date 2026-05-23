Колишній абсолютний чемпіон у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд поділився думкою про поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верховена.

Американець, який уже завершив кар'єру, заявив, що нідерландський кікбоксер не стане проблемою для українця.

«Я думаю, що Усик вийде на ринг і робитиме все, що захоче. Думаю, що Ріко спочатку буде складним суперником, але вважаю, що Олександр завдяки своєму досвіду швидко його розгадає.

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Усик звик до тиску, він перебуває під великим тиском ще з часів Олімпіади — для нього це не проблема", — наводить слова Кроуфорда BadLeftHook.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця. Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій із Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

Інфографіка: NV

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Раніше повідомляли, хто є фаворитом бою Усик — Верховен.