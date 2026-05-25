На думку англійського бійця, рішення рефері зупинити бій в 11-му раунді є ганебним, а у Верховена вкрали можливість створити одну з найбільших сенсацій в історії боксу.

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«Вони навіть не дали йому [Верховену] закінчити раунд. Це пограбування. Що це, бл*ть, було? Клятий бокс не хоче, щоб хтось інший перемагав. Вони хочуть, щоб боксери з аматорським стилем приходили, вигравали олімпійські медалі, а потім переходили у професіонали й били непереможених профі. Саме цього вони хочуть. Їм не подобаються представники інших бойових видів спорту.

Навіщо ви взагалі дали йому шанс? Який сенс у всіх цих масштабних шоу в Єгипті та великих івентах, якщо ви ще до виходу в ринг уже обрали переможця?" — сказав Аспіналл у своєму подкасті на YouTube.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді й захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Верховен не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом в 11-му раунді. Нідерландець подав протест після поразки від Усика.

Раніше чемпіон світу Шакур Стівенсон розібрав контраверсійну перемогу Усика над Верховеном.