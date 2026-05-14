«Найбільший шок в історії боксу». Колишній чемпіон світу зробив гучну заяву про наступний бій Усика

Тоні Беллью поділився думкою щодо бою володаря титулів WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Колишній чемпіон світу вважає, що українець є явним фаворитом поєдинку, але не виключає, що Ріко може увійти в історію боксу.

«Перемога Верховена була б найбільшим шоком, який коли-небудь бачив бокс. Це була б найбільша перемога в історії боксу.

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Так, на папері це у Ріко другий професійний бій. Але це хлопець, чий другий професійний поєдинок проходить проти абсолютного об'єднаного чемпіона і колишнього чемпіона крузервейта.

Олександр Усик на піку. Він двічі переміг Тайсона Ф’юрі - людину вагою 127 кілограмів і зростом 206 см.

Він щойно здолав машину для руйнування в особі Даніеля Дюбуа, який перебував у найкращій формі у своєму житті.

Якщо Ріко Верховен переможе, то це буде подія за межами шкали Ріхтера. Це стане найбільшим шоком в історії боксу", — наводить слова Тоні Boxing News 24.

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс «Король Нілу».

Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO. Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів.