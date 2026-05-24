«Цей бій не повинні були зупиняти». Беллью вимагає дати Верховену реванш після поразки Усику

Британський експерт вважає, що рефері не повинен був зупиняти поєдинок за секунду до кінця 11-го раунду.

«Це єдиний раз за всю його кар'єру, коли я побачив, як Усика переробляють. Він досить добре починав деякі раунди, але коли справа доходила до останніх 30 секунд, він їх програвав. До того ж, якщо говорити відверто, він пропускав більше ударів.

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Я не думаю, що Ріко був готовий далі битися в 12-му раунді. З ним було покінчено, він був виснажений, але багато в чому це пов’язано з досвідом. Якщо бути повністю чесним, реванш — це мінімум, на що заслуговує цей хлопець.

Рефері бою — топовий фахівець, але він людина. Мені всіх шкода. Я без жодних сумнівів хотів би побачити, як він виходить на 12-й раунд, і йому повинні були це дозволити. Не буду брехати, я не записував рахунок після кожного раунду, але цілком можливо, що перед 11-м раундом саме Ріко був попереду.

Цей бій у жодному разі не повинні були зупиняти, і тепер ми вже ніколи не дізнаємося, чим би все закінчилося. Тому знаєте, що найкраще зробити? Просто влаштувати реванш", — наводить слова Тоні Boxing News.

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.

Нагадаємо, колишній тренер Майка Тайсона розкритикував зупинку бою Усик — Верховен.