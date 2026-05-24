«Математик і стратег»: Усик назвав людину, через яку ледь не програв Верховену

24 травня, 23:35
Ріко Верховен і Олександр Усик побилися в Гізі (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Ріко Верховен і Олександр Усик побилися в Гізі (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик висловився про непросту перемогу над Ріко Верховеном у Гізі.

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Український боксер вважає, що поєдинок виявився таким важким насамперед через те, що в нього було мінімум інформації про боксерські вміння Верховена, який провів майже всю кар'єру в кікбоксингу.

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«Він хлопець дуже сконцентрований, хороший, підготувався. Якщо розбирати цей поєдинок, то взагалі не було інформації про нього: як він буде робити, що він буде робити. Кікбоксинг — це одне, а в боксі в нього один поєдинок. Не було ніякої інформації, щоб розібрати», — сказав Усик на пресконференції.

Українець також відзначив тренера Верховена Пітера Ф’юрі, який раніше працював з ексчемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі.

«Тренер у нього досить розумний — дядько Тайсона Ф’юрі, Пітер Ф’юрі. Він підготував Тайсона до бою з Володимиром Кличком. Він розумний, математик і стратег такий. Я не розумів, що він буде робити», — сказав Усик.

https://www.youtube.com/watch?v=XB79TUE4H4M

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

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Верховен не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом в 11-му раунді. Нідерландець подав протест після поразки від Усика.

Раніше зірковий боксер Канело Альварес висловився щодо спірної зупинки бою Усик — Верховен.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Ріко Верховен Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс

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