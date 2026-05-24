«Не знаємо, що могло б статися з його головою»: Усик відповів критикам після поєдинку з Верховеном

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик висловився про непросту перемогу над Ріко Верховеном у Гізі.

Усик прокоментував висловлювання багатьох експертів і вболівальників про те, що рефері не варто було зупиняти бій в 11-му раунді. Український боксер не погодився з цією думкою, оскільки вважає, що Верховен міг отримати серйозні травми.

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«Зупинка бою? Дивіться, це просто розмови в нікуди. Добре, ще було б два-три удари — і ми не знаємо, що могло б статися з його головою.

Рефері - це людина, яка поставлена в ринг для того, щоб боксер отримав якомога менше шкоди. Тобто це людина, яка приймає рішення. Є ситуації такі в ринзі, коли не зупиняли, не зупиняли, не зупиняли — хлопець виходить з рингу, у нього запаморочення, впав, в лікарню привозять — помер через декілька годин.

Кількість нанесених ударів накопичується, накопичується, накопичується, і в якийсь момент це може відбутися і все. Так що говорити про те, що там оскаржити… Що ви хочете оскаржити? А як ми повернемося? Ми не можемо повернутись ні туди, ні туди.

У моєму психологічному портреті є такий момент: краще некрасиво перемогти, аніж красиво програти. Десь щось не виходило, десь є такий момент. Я не плавав. У мене плавав — це коли прилітає і розфокус", — сказав Усик на пресконференції.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді й захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Верховен не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом в 11-му раунді. Нідерландець подав протест після поразки від Усика.