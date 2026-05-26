Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (25−0, 16 КО) здобув перемогу над кікбоксером Ріко Верховеном .

Український боксер переміг представника Нідерландів на минулих вихідних у Єгипті.

Олександр у своєму Telegram-каналі повідомив, що після поєдинку повернувся до Іспанії, де проводив свій тренувальний табір.

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Усик повернувся до боксерської зали. На кадрах Олександр зайшов у ринг, став у центрі та показав кілька ударів.

«Повернувся до Іспанії й одразу опинився там, де почуваюся як удома», — написав під відео Олександр.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Також Верховен подав офіційний протест на результат бою. У команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

Повідомлялося, що тренер і менеджер залишили команду Олександра Усика.